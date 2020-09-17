الدفاع المدني ينتشل جُثة امرأة من مجرى رئيسي بمحلية المناقل

‏تمكّنت قوات شرطة الدفاع المدني محلية المناقل الخميس” من انتشال جُثة امرأة وذلك عُقب سقوط عربة بوكس في كُوبري ود الأمين بالمجرى الرئيسي. Advertisements وطبقًا لتغريدة على حساب وزارة الداخلية السودانية وفق صحيفة السوداني نتجت عن الحادث وفاة امرأة ونجاة “7” رُكّاب، وتم إخراج العربة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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