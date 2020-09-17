تمكّنت قوات شرطة الدفاع المدني محلية المناقل الخميس” من انتشال جُثة امرأة وذلك عُقب سقوط عربة بوكس في كُوبري ود الأمين بالمجرى الرئيسي.
وطبقًا لتغريدة على حساب وزارة الداخلية السودانية وفق صحيفة السوداني نتجت عن الحادث وفاة امرأة ونجاة “7” رُكّاب، وتم إخراج العربة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينتشل جُثة امرأة من مجرى رئيسي بمحلية المناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.