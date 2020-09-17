جهاز تنظيم الاتصالات يوضح أسباب قطع خدمة الإنترنت

أفاد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الخميس أن قطع خدمة الإنترنت من شرائح الموبايل استدعته ضرورة الحفاظ على مصلحة الطلاب وسمعة الشهادة السودانية ومصلحة الوطن

وأضاف :ان القرار صدر بناء على توصية النائب العام، وبعد طلب وزارة التربية والتعليم والتشاور مع الجهات ذات الاختصاص وبالرجوع للجهات العليا حيث صدر القرار بقطع خدمة الإنترنت من الساعة 8 وحتى ١١ صباحا اعتبارا من الأربعاء ١٦سبتمبر وحتى ٢٤ منه عند نهاية امتحانات الشهادة السودانية باستثناء يوم الجمعة المقبل،

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وقد قام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بحسب ( سونا) بتخفيف آثار القرار بحيث لا يشمل مؤسسات الدولة والسفارات والمنظمات الأجنبية والبنوك ونقاط البيع ومكنات الصراف الآلي والمؤسسات المربوطة عبر الألياف الضوئية ،والكوابل ..النحاسية والخطوط الثابتة وخدمة الــــ (دي اس ال )

وتجدر الإشارة إلى ان قرار قطع الإنترنت يشمل فقط شرائح البيانات وخدمة الإنترنت عبر الموبايل. إن التوجيه بقطع خدمة الإنترنت أملته ضرورة منع الجريمة واستمرارها حيث سبق ذلك فتح بلاغات في نيابة أمن المعلومات تختص باحتمالية بتسريب أسئلة واجوبة الامتحانات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بعد دخول الطلاب للجلسة، وبعد التحقق وتأكد للجهات العدلية من ذلك، جاء الطلب من وزارة التربية والتعليم بقطع خدمة الإنترنت وقال الجهاز أن مثل هذا الإجراء متبع في كثير من الدول العربية والإفريقية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)