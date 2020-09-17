دال الغذائية تُقدِّم دعماً للمتضررين من الفيضانات بسنار

وصلت ولاية سنار فجر الخميس، قافلة من شركة دال الغذائية مُحمّلة بالمواد الغذائية والخيم والناموسيات والبطاطين وكان في استقبالها، والي ولاية سنار الماحي سليمان ولجنة الطوارئ بالولاية في مقر حكومة الولاية بمدينة سنجة.
جديرٌ بالذكر، وبحسب صحيفة السودان أن قوافل مماثلة وصلت الى الولاية الشمالية وولاية نهر النيل في غضون الأسبوع الماضي بينما امتدت مجهودات الشركة في دعم المناطق المتضررة في الخرطوم بالتنسيق مع لجان الأحياء المختلفة.
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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