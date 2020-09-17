أحمد الصادق يكشف عن ثنائية جديدة مع شقيقه

كشف المطرب أحمد الصادق في حديث خاص بأنه يعمل هذه الأيام على تدشين مدحة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام برفقة شقيقه المطرب حسين الصادق، وسترى المدحة النور خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأردف أحمد قائلاً بحسب صحيفة المواكب: أتوقع لها النجاح ومتفائل بمشاركة حسين لأسباب عدة أهمها أن الجمهور يتقبلنا عندما نكون سوياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)