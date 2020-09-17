ارتفاع أسعار الحفلات الجماهيرية

علمت مصادر موثوقة أن الشركات الخاصة بتنظيم الحفلات الجماهيرية وضعت أسعاراً جديدة ومختلفة عن الأسعار السابقة. Advertisements وأكدت المصادر أن سعر التذكرة قد وصل إلى 5 آلاف ولا توجد تذكرة أقل من ألف جنيه، عقب عودة الحفلات الجماهيرية بشكل رسمي نسبة لرفع الأجر الخاص بالفنان وتعويض الخسائر التي تسبب بها الحظر بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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