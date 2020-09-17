الشرطة تستعد لإطلاق حملة لدك مزارع المخدرات بدارفور

بدأت الشرطة عمليات تأهيل لمجموعة ضباط وضباط صف لأجل تنفيذ حملة لدك مزارع المخدرات في منطقة “الردوم” بجنوب دارفور وإفشال موسمها الزراعي. وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء شرطة سامي حامد حريز بحسب صحيفة الديمقراطي، إن الشرطة بدأت عمليات التأهيل من خلال دورة تدريبية شملت عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود. وأضاف “الدورة تأتي في إطار رفع كفاءة القوة وتأهيل جاهزيتها لتنفيذ حملة متحرك الردوم لدك مزارع المخدرات وإفشال موسمها الزراعي للشبكات بإتلاف الزراعات والبذور وضبط مروجيها بولاية جنوب دارفور”. Advertisements وأكد حرير أن ذلك يأتي لمجابهة التحديات والحد من المخدرات وانتشارها وسط المجتمع لما لها من أضرار تستهدف البلاد في شبابه، وأشار إلى أن وزارته وضعت خطط لتمكنها من كل تنفيذ خططها باحترافية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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