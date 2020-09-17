تعاون سوداني أمريكي في مجال السكك الحديدية

بحث المهندس وليد أحمد محمود المدير العام للهيئة العامة للسكك الحديدية بوزارة البنى التحتية والنقل سبل التعاون المشترك بين الهيئة والإدارة الأمريكية.
جاء ذلك خلال استقباله السيد مايكل بانيل مسؤول الإدارة التجارية والاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالسودان، والسيد عزام حسن من القسم الاقتصادي بالسفارة بحضور مديري الأقسام بالهيئة.
ورحب مدير الهيئة بالزيارة وتناول خلالها جهود الحكومة الانتقالية لتطوير العلاقات مع أمريكا في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية.
و قدم وليد شرحا عن خطط السكك الحديدية، وتقريرا عن خطة الهيئة المستقبلية.
واوضح أن هيئة السكة الحديد تضررت خلال الفترة السابقة ضرراً بالغا في مجال استجلاب القوى الساحبة من قاطرات وقطع غيار من الشركات الأمريكية حيث أن للهيئة عددا كبيرا من القاطرات وقطع الغيار من الشركات الأمريكية.
وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تشمل الاحتياجات الفعلية من قطارات وقطع غيار وتعاون فني.
وقال المهندس بشارة قنطور من جانب السكة الحديد إن الهيئة لديها خطة طموحة في مجال الخطوط حيث هنالك اتجاه لخطوط جديدة يتوقع تنفيذها بالاتساع القياسي.
من جانبه أبدى الجانب الأمريكي توافقا مع آراء المسؤولين بالسكة حديد، وأوضح السيد مايكل بحسب سونا، أنه سيرفع الأمر الخاص بالسكة الحديد إلى العاصمة واشنطن لوضع خطة عاجلة لمعالجة الحظر المفروض على القاطرات وقطع الغيار بصفة استثنائية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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