سوداكال يوجه بفتح بلاغ جنائي ضد مدثر خيري

وجه آدم سوداكال رئيس نادي المريخ بفتح بلاغ جنائي في مواجهة مدثر خيري المدير التنفيذي للنادي الذي تم إعفاءه من منصبه “الاثنين”. ووفقاً لمصادر “وجه رئيس نادي المريخ آدم سوداكال رئيس اللجنة القانونية للنادي بفتح بلاغ جنائي ضد المدير التنفيذي السابق للنادي مدثر خيري وآخرون على خلفية قيامه بطباعة ختم وأوراق تخص نادي المريخ الرياضي دون علم مجلس الإدارة ورئيسه”. Advertisements وأضاف “يحذر مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة سوداكال كافة الجهات والمؤسسات والأفراد من التعامل مع أي خطابات تحتوي على هذا الختم”. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، انقسم مجلس المريخ إلى مجموعتين، سوداكال ومادبو وأحمد مختار وعلي أبشر وعمر محمد عبد الله، بينما المجموعة الثانية الكندو وعلي أسد وهيثم الرشيد وخالد أحمد المصطفى.

وشهدت الفترة الماضية تضارب في القرارات من قبل المجموعتين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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