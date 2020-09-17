بيع لحوم “كيري” ووجبات من جلد الخروف

بالرغم من الوضع البيئي الذي يعاني منه سوق أبوزيد بأم درمان، فهناك ظاهرة غريبة بدأت تطفو على السطح، تتمثل في بيع اللحوم “الكيري”، ووجبات مصنوعة من جلد الخروف بعد سلخه ، من قبل بعض المشردين كبار السن، الذين اختاروا مساحة تقع في الجهة الغربية من السوق لممارسة التجارة في أغذية فاسدة.

وفي ظل هذا الوضع تلتزم المحلية الصمت ولا توجد جهة تقف على الردع والعقاب، وقد ظهرت الكثير من حالات التسمم وسط التجار الذين يتناولون الأطعمة المصنوعة من اللحوم الفاسدة بالسوق.

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وتجدر الإشارة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن تلك الفئة تحظى بحماية من البعض، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)