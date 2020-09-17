بالرغم من الوضع البيئي الذي يعاني منه سوق أبوزيد بأم درمان، فهناك ظاهرة غريبة بدأت تطفو على السطح، تتمثل في بيع اللحوم “الكيري”، ووجبات مصنوعة من جلد الخروف بعد سلخه ، من قبل بعض المشردين كبار السن، الذين اختاروا مساحة تقع في الجهة الغربية من السوق لممارسة التجارة في أغذية فاسدة.
وفي ظل هذا الوضع تلتزم المحلية الصمت ولا توجد جهة تقف على الردع والعقاب، وقد ظهرت الكثير من حالات التسمم وسط التجار الذين يتناولون الأطعمة المصنوعة من اللحوم الفاسدة بالسوق.
وتجدر الإشارة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن تلك الفئة تحظى بحماية من البعض، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بيع لحوم “كيري” ووجبات من جلد الخروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.