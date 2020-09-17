مصادر تكشف اتجاه لتحرير دقيق الخبز

كشف عضو تجمع أصحاب المخابز صابر السر لمصادر عن توافق 80% من أصحاب المخابز على تحرير سعر دقيق الخبز، مبيناً أنهم فقدوا الثقة في الحكومة ووعودها التي لا تتعدى سوى أنها سراب.

وأشار السر إلى أن مشكلة الخبز رغم أنها كبيرة ومهمة، وكان يفترض أن يقف على علاجها أعلى هرم في الدولة، ولكن لا أحد يعيرها أي اهتمام، وأن المشكلة مازالت تتفاقم منذ أكثر من عام مضى يوماً بعد آخر وتزاحم الصفوف أمام المخابز التي أصبحت تتخللها مشاكل وضرب وعنف.

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وقال السر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن تحرير الدقيق سيخلق وفرة وجودة لأن الأمر سيكون تنافسياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)