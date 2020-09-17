ضبط (245) كرتونة أدوية بعضها منتهية الصلاحية وغير مصرح بها

ضبط فريق مشترك من المجلس القومي للأدوية والسموم وقسم الشرطة المجتمعية وأفراد المباحث وقوة من القسم، (245) كرتونة أدوية متنوعة بعضها منتهية الصلاحية وبعضها ساري الصلاحية وأخرى غير مصرح بها، وتم فتح بلاغات في مواجهة المتهمين.

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وأفاد مجلس الأدوية والسموم في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأنه تلقى بلاغاً بأن هناك منزلاً بالفيحاء مربع (8) توجد به كمية من الأدوية المخزنة، وتم تفتيش المنزل بموجب أمر تفتيش صادر من قاضي محكمة الحاج يوسف وتم ضبط الأدوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)