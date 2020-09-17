البرهان يلتقي قيادات قبائل البني عامر بولايتي البحر الأحمر وكسلا

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان امس بمكتبه وفد الآلية التنسيقية لعمد قبائل البني عامر وقادة المجتمع المدني والشباب بولايتي كسلا والبحر الأحمر والذي جاء بغرض الاسهام في رتق النسيج الإجتماعي بشرق السودان.

وأعرب رئيس الآلية التنسيقية لعمد قبائل البني عامر بولاية كسلا أحمد حامد عقبة في تصريح صحفي عقب اللقاء عن تفهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية في الاسهام في حل المشاكل الاجتماعية بالمنطقة.

وأشار عقبة الى ان ماحدث بولاية كسلا والشرق عموما كانت وراءه أياد لا تريد للوطن السلام والإستقرار ، مؤكدا بحسب سونا، وقوفهم إلى جانب قضايا الوحدة و السلم الإجتماعي مستشهدا ببعض الدول التي انهارت بسبب الصراعات وحجم الأضرار التي شهدتها ولاية كسلا جراء الأحداث الأخيرة.

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وقال عقبة إن الولاية تعاني من ظروف معيشية صعبة ومن فراغ مقعد الوالي وهو ما يجعل الأمر اكثر تعقيدا.

ودعا الإجتماع الذي ضم عمد القبائل وقادة المجتمع المدني والشباب من قبائل البني عامر من ولايتي كسلا والبحر الحمر إلى عقد مصالحات لحفظ الأمن وتأمين المصالح المشتركة مؤكدين في الوقت ذاته ان ما يجمع بين القبائل أكثر مما يفرقها.

وأعرب الوفد عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لتوجيهه بالحفاظ على المنطقة وأمنها وإعطاء الأولوية لقضايا التعايش السلمي بين مكونات شرق السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)