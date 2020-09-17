الهلال يواصل فى الجلوس متصدراً.. والمريخ يلاحقه بقوة

حافظ فريق الهلال الخرطوم على مكانته في صدارة الدورى الممتاز الذى أُستئنف أمس بفوزه على الاهلى مروى بهدف دون رد ليرتفع برصيده إلى (54) نقطه وتجمد الأهلى فى (34) نقطه، ويلاحقه فى المركز الثانى المريخ الذى تغلب على الخرطوم الوطني بهدف رمضان عجب، بالنتيجه ورتفع المريخ برصيده إلى (51) نقطة، فيما تجمد الخرطوم الوطني في (29) نقطة.

وبحسب صحيفة الصيحة، نجح المريخ الفاشر فى الفوز على الأهلي الخرطوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بملعب نادي الأسرة، وبالنتيجة وصل المريخ الفاشر إلى النقطة (41)، أمّا الأهلي الخرطوم فتجمد في (24) نقطة، وفاجأ الرابطه كوستى الأهلى شندى بالفوز عليه 2/1، ليرتفع الرابطه برصيده إلى (22) نقطة ويتجمد الأهلى فى رصيده (33) نقطه، وعاد الأهلي عطبرة من بعيد بفوز غال وثمين على الهلال كادوقلي بلغ ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالنتيجه يصل برصيده إلى النقطة الـ(14)، فيما توقف الهلال كادوقلي في (20) نقطة.

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وحقق الشرطة القضارف الفوز على هلال الفاشر بهدفين مقابل هدف، بالنتيجة ارتفع الشرطة برصيده إلى (22) نقطة، وارتفع هلال الفاشر إلى (33) نقطه، وتعادل الهلال الأبيض وحي العرب بورتسودان بهدف لكل ليرتفع الهلال بنقاطه إلى (49) نقطه، ويتجمد حى العرب فى (40) نقطه، وفى لقاء آخر شهدت مباراة الأمل والفلاح العطبراويين تعادلاً مثيراً بهدفين لكل، وأخرج حكم اللقاء الحارس أكرم الهادي بالبطاقة الحمراء، بالنتيجة ارتفع الأمل بنقاطة إلى (٤٧) نقطة، وارتفع الفلاح بنقاطه إلى (26) نقطه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)