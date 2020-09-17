سفارة الإمارات تُنفِّذ مُبادرة لدعم وتمكين المرأة العاملة في المجال الطبي بالسودان

نفّذت سفارة الإمارات في الخرطوم مبادرة لدعم المرأة العاملة في المجال الطبي.

وسجل فريق البعثة في الخرطوم زيارة إلى مستشفي البان جديد بمحلية شرق النيل ووزّع الكمامات الطبية للنساء العاملات في المستشفي من ممرضات وعاملات دعماً لهن في ظل الظروف الصعبة التي يعملن فيها بسبب انتشار جائحة كورونا في السودان.

وكانت الإمارات قد قدمت (86) طناً من المساعدات الطبية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا دعماً لجمهورية السودان إداستفاد منها (4600) من النساء العاملات في القطاع الطبي.

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وتأتي المبادرة من سفارة الدولة في السودان لتأكيد التزام الإمارات بدعم وتمكين المرأة، حيث أن الأجندة الوطنية الخاصة بتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي ترتبط بزيادة التوازن بين الجنسين، علماً بأن دستور الإمارات يكفل حقوقاً متساوية لجميع مواطنيها، وتتمتّع المرأة في دولة الإمارات بحسب صحيفة السوداني، بذات الوضع القانوني للرجل وحقها في التملك والتعليم وشغل الوظائف.

وتمثل المرأة الإماراتية نسبة (60%) من إجمالي خريجي الجامعات الوطنية الإماراتية، ونسبة (43%) من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)