تسابيح خاطر: (تأكدت من فاعلية الدولة العميقة

كشفت مذيعة قناة الحدث الاخبارية تسابيع مبارك عقب انقطاع الانترنت في السودان يوم امس من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة.
كشفت عن فاعلية الدولة العميقة، مؤكدة ان ما يحدث يؤكد ذلك، في وقت برأت حكومة الثورة والتي وصفتها بالمستنيرة من اي سلوك كهذا، وكتبت تسابيح عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحسب صحيفة آخر لحظة:خدمة الانترنت في السودان من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر عشان الطلاب الممتحنين، الآن تأكدت من فاعلية الدولة العميقة لان ده ما تفكير حكومة ثورة مستنيرة ده تفكير “ديوك”.
يذكر ان شركات الاتصالات اعلمت عملائها عبر رسالة نصبة بان الامر سيستمر حتى نهاية امتحانات الشهادة بناء على أوامر عدلية.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)
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