النائب العام: (14) بلاغ غش في امتحانات الشهادة

كشف النائب العام تاج السر علي الحبر عن تدوين (14) بلاغاً تتعلق بحالات غش ، عبر استخدام تطبيق “واتساب، في اليومين الماضيين.

وقال النائب العام، إنه تم تدوين البلاغات في عدد من الولايات على رأسها الخرطوم وكسلا وولايات أخرى، وأضاف “الآن في انتظار نتائج التحقيق في البلاغات”.

وكشف الحبر عن توصية من قبل أربعة أجهزة عدلية باتخاذ قرار بقطع الانترنت في الفترة المخصصة لإجراء امتحانات الشهادة السودانية.

Advertisements

وأوضح بحسب صحيفة السوداني، أن النيابة لا تستطيع أن تضع قراراً بقطع الانترنت وإنما توصي بأن كانت هنالك ضرورة تستلزم وقف الجريمة فيما يلي النيابة العامة، كما أن العمل مشتركاً ومؤسسي لا يتم من قبل جهة واحدة فقط.

وبدأت امتحانات الشهادة السودانية يوم الأحد الماضي، وتنتهي يوم الخميس القادم.

الخطوم: (أخبار الخليج 365)