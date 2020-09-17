مالك دهب مديراً للثقافة والإعلام بشمال دارفور

أصدر والي شمال دارفور محمد حسن عربي، قرارات بإعفاء المدير العام لهيئة مياه المدن المهندس نور الدين آدم أحمد وتعيين المهندس حمزة منصور أحمد خلفاً له. كما أصدر قراراً آخر بإعادة دمج إدارتي الثقافة والإعلام وإعفاء مدير الثقافة إبراهيم أبكر سعد وتعيين مالك عبد الله علي دهب مديراً عاماً. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، أصدر الوالي قرارات بإعفاء مدير الحج والعمرة آدم التوم حسن من موقعه، وإعفاء مدير مشروع أم بياضة الزراعي عثمان محمد نيل عبد الله، وإعفاء المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية المهندس أبوبكر سليمان محمود من موقعه، ووجهت القرارات الجهات المعنية بوضعها موضع التنفيذ. يذكر أن الصحفي مالك دهب يعمل مديراً لمكتب (الصيحة) بولاية شمال دارفور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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