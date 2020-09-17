برئاسة ياسر عرمان -وفد مقدمة الجبهة الثورية يصل الخرطوم اليوم

يصل الخرطوم ظهر اليوم الخميس وفد مقدمة الجبهة الثورية الموقع على اتفاق السلام بجوبا .

وقال الناطق الرسمي بأسم الوفد الأستاذ ابراهيم موسى زريبة في تصريح إن الزيارة تجي تأكيداً لإرادة السلام ولمواساة الأهل في مأساة السيول والفيضانات وأوضح بحسب صحيفة أول النهار، أن الوفد سيقوم بزيارات للولايات في هذا الإطار وأضاف أن الوفد سيجري لقاءات بأطراف الحكومة الانتقالية في مجلسي السيادة والوزراء و سيزور ولايات السودان المختلفة لشرح وتمليك الاتفاق للشعب السوداني و لأهل المصلحة في الولايات.

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ويرأس الوفد الأستاذ ياسر سعيد عرمان و يضم 36 عضواً و رؤساء اللجان مع تمثيل مقدر للمرأة في العضوية وفي رئاسة اللجان.

وتم تشكيل الوفد في عدة لجان تضم اللجنة الإعلامية ولجنة التعبئة السياسية والاتصال بلجان المقاومة واللجنة الإدارية و اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الاتصال والتنسيق مع الحكومات و اللجنة الدبلوماسية والاتصال الخارجي و لجنة النازحين واللاجئين و لجنة أسر الشهداء والجرحى وضحايا الفيضانات و لجنة المرأة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)