مثل والي ولاية شمال دارفور الاسبق عثمان محمد يوسف كبر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول وآخرين أمس أمام محكمة جرائم الفساد بمجمع محاكم الاراضي بالسجانة، برئاسة القاضي عمار عوض الكريم ابراهيم، وذلك على ذمة اتهامات طالت “كبر وآخرين” تتعلق بخيانة المانة والثراء الحرام. ورفضت المحكمة بحسب صحيفة الدار، طلب محامي دفاع المتهم عثمان محمد يوسف كبر والقاضي باطلاق سراحه بالضمانة المالية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة ترفض إطلاق سراح كبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.