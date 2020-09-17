الفكي يتحسر على انشقاقات المكونات الصحفية

حذر عضو السيادة محمد الفكي سليمان، الصحف الإلكترونية من الوقوع في فخ التخابر، متحسراً على الانقسامات التي ضربت المكونات الصحفية في السودان.

وأشار الفكي إلى أن جميع المكونات المهنية في السودان تكونت عبر اتحادات ونقابات بينما ما يزال الصحافيون مختلفين.

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وأضاف الفكي بحسب صحيفة الديمقراطي: “يجب على الصحافة الإلكترونية توخي الصدق والاستقصاء والبعد عن الأخطاء”، منوهاً إلى أن كل خطأ يحسب عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)