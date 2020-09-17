الخرطوم تحتضن أكبر تجمع لشركات وخبراء الطيران

تشهد قاعة دار الشرطة بضاحية بري شرق الخرطوم يوم السبت التاسع عشر من سبتمبر عند العاشرة صباحا انطلاق ورشة صناعة الطيران بالسودان تحت شعار الواقع والمستقبل ،التي ينظمها موقع النورس نيوز برعاية عضوا المجلس السيادي الفريق ركن ابراهيم جابر والبروفسير صديق تاور.

وتشهد الورشة تقديم ثلاث اوراق من قبل مدير سلطة الطيران المدني،المهندس ابراهيم عدلان ،ومدير شركة سودانير ياسر تيمو والورقة الثالثة يقدمها الامين العام لغرفة النقل الجوي الكابتن وداعة.

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ويعقب علي الاوراق عدد من خبراء الطيران بالبلاد ابرزهم رئيس مجلس ادارة الطيران المدني الفريق ركن احمد علي الفكي،ومستشار وزير الدفاع لشئون الطيران الفريق ركن الدويحي ،الكابتن سيف مرزوق،احمد ابوشعيرة ،الدكتور شمبول،احمد اسماعيل زمراوي،فتحي طه،احمد الطويل،سليمان الفكي ،شمس الدين عبدالوهاب،مهندس طارق بشير،عثمان محمد الحسن،باجوري ،مرتضي حسن جمعة ورئيس شعبة وكالات السفر والسياحة وغيرهم.

وكشف رئيس تحرير موقع (النورس نيوز) صديق رمضان عن ان الورشة تأتي والبلاد تستشرف عهدا جديدا وتتطلع الى ادوار اكثر فعالية لقطاع الطيران الذي وصفه بالاستراتيجي ،واكد علي ان هذا القطاع يبدو في امس الحوجة لوقفة الدولة والاعلام بجانبه ،واشاد بمستوي التجاوب الكبير مع الورشة من قبل شركات الطيران وسلطة الطيران المدني ووزارات الدفاع،المالية ،الصناعة والنقل وغرفة النقل الجوي ووكالات السفر والسياحة.

وتوقع ان تكون مخرجات الورشة بمثابة خارطة الطريق لتطور قطاع الطيران في البلاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)