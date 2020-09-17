سكاكين في الثورة أم درمان وإصابات وسط المواطنين

شهدت منطقة الثورة بامدرمان أحداث مشاجرة أشهر خلالها المتهمين السكاكين والسواطير وذلك على إثر قيام المواطنين بتسجيل أسمائهم حفاظاً على الأولوية بالحضور إلا أن بعض المتواجدين أدعوا أحقيتهم في الحصول على الخبز ليقوموا بالاتصال بأفراد من أسرهم والذين حضروا على وجه السرعة حاملين السكاكين والسواطير واعتدو بحسب صحيفة الدار على أحد المتواجدين بالطعن بالسكين كما أصيب عدد من المتواجدين بالمخبز. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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