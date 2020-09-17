رسمياً.. عودة جامعة القاهرة (الفرع) بعد توقف 27 عاماً

أعلن وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، عودة جامعة القاهرة (فرع الخرطوم) لتفتح أبوابها من جديد في السودان وذلك بعد توقف استمر 27 عاماً.

وبحث السفير محمد الياس سفير السودان بمصر ترتيبات عودة الجامعة وذلك في لقائه مدير جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعودة تشغيل فرع جامعة القاهرة بالخرطوم مرة أخرى وسبل توسيع مجال التعاون التعليمي والبحث العلمي بين البلدين.

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وتقرر في اللقاء بحسب صحيفة الديمقراطي، عودة الجامعة للدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات الحقوق والآداب والعلوم والتجارة كمرحلة أولى، على أن تفتح بقية الكليات تدريجياً مع البدء في الدراسات العليا.

كما تقرر الاستعانة بطاقم مصري – سوداني للعمل في هيئة التدريس.

يشار إلى أن جامعة القاهرة فرع الخرطوم تأسست مع استقلال البلاد في العام 1956 وظلت تساهم في تخريج كوادر تعليمية أسهمت إسهاماً فعالاً في شتى المجالات قبل أن تغلق أبوابها في عام 1993 بقرار من الرئيس المعزول ويتم مصادرة مقراتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)