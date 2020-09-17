توقيق طالب بسبب (حالة غش) يثير جدلاً واسعاً

أثار توقيف طالب ممتحن للشهادة السودانية أمس الأول بقسم شرطة ود الحداد بولاية الجزيرة جدلاً واسعاً بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لجهة أن الطالب قاصراً . وضبطت ادارة امتحانات المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة بحسب خطاب تحصلت صحيفة (الجريدة) على نسخة منه طالب بمحلية جنوب الجزيرة في حالة غش وأحالته للتحقيق بقسم شرطة ود الحداد .وتم اعفاء كبير المراقبين وثلاثة مساعدين مراقب، بالاضافة الى مراقبين . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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