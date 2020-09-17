مقاومة أمبدة تتهم الأمين العام للجمعية الطبية الاسلامية بنهب مولد كهربائي

???????????????????????????????????????????????????????????? اتهمت لجان مقاومة أمبدة الأمين العام للجمعية الطبية الإسلامية المحلولة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بنهب مولد كهربائي (أتوماتيك) قيمته 10 مليار جنيه وعدد من المعدات الطبية وبدء تجفيف المستشفى من العيادات والمرضى تمهيداً لاغلاقها نهائياً. وأكد عضو بلجان مقاومة أمبدة، فضل حجب اسمه، في تصريح تواصلهم مع لجنة إزالة التمكين وابلاغها بأن الأمين العام للجمعية الطبية الإسلامية قد استولى على مولد كهربائي بقيمة ١٠مليار جنيه ويقوم يومياً بأخذ جهاز فحص¡وانتقدعدم استجابة لجنة ازالة التمكين لنداءاتهم المتكررة،وأردف: مستشفى سيما هو المستشفى الوحيد لطب وجراحة العيون بأمبدة. وطالبت لجان المقاومة بحسب صحيفة الجريدة، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة المكلفة، بالتدخل العاجل لمنع الجمعية الطبية الإسلامية من تجفيف والاستيلاء على معدات المستشفى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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