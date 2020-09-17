 (قحت): الحكومة وافقت على تغيير العملة

كشف القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله عن موافقة رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك على مقترحها الخاص بتغيير العملة

وقال خلف الله: ( قوى التغيير متمسكة بتغيير العملة بغض النظر عن تكلفتها لأنها ضرورية للاصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني).

وشدد على أنه بدون تغيير العملة لن يتحقق مناخ ايجابي لتحقيق اصلاحات اقتصادية لجهة أن أكثر من 90 % من عرض النقودموجود خارج الجهاز المصرفي أو مكتنز لدى قوى النظام البائد مما يؤكد أهمية استصدار عملة جديدة.

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وحول موافقة حمدوك على مقترح تغيير العملة قال في آخر لقاء لي مع رئيس الوزراء (السبت الماضي) طرحت نيابة عن اللجنة الاقتصادية المقترح بحيثيات تعزز الطلب دون أن يتأثر اصحاب الأموال الذين يمتلكون حسابات جارية أو منشط باقتصاد حقيقي وقانوني دون أن يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وافق حمدوك وأكد أن تغيير العملة أصبح قناعة شعبية وركيزة من ركائز الاصلاح الاقتصادي .

وكشف عن تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية برئيس الوزراء الذي كان مقرر له أمس, وأردف بحسب صحيفة الجريدة، فضلنا أن يسبق هذا اللقاء أعمال لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية والقطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء لادارة حوار على أن لا تتجاوز مدته الأسبوع للتوافق على اصلاحات اقتصادية من مصادر حقيقية واضحة وباجراءات تعظم حشد الموارد وتقلل الانفاق وتوسع من فرص الدولة في الحصول على النقد الأجنبي وتحسن ترشيده.

وكانت وزيرة المالية المكلفة د هبة محمد علي قد دافعت عن عدم لجوء الحكومة لتغيير العملة لارتفاع تكلفتها والتي تبلغ 400 مليون دولار ووصفت تغيير العملة بأنه غير فعال وتجميلي كالمكياج.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)