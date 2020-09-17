كشفت مدير المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة الأستاذة “رجاء محمد فضل” عن غياب ما يقارب الـ «9 آلاف» طالبا وطالبة عن الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بولاية الجزيرة وسط السودان، هذا العام.
وقالت «الفضل» بحسب سونا، أن جملة المتغيبين عن الامتحانات في اليومين الأول والثاني بلغ «8873» طالبا وطالبة، منهم «4850» في اليوم الأول، و«4023» في اليوم الثاني «مادة الجغرافيا».
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر غياب قرابة الـ«9 آلاف» طالبا وطالبة من امتحان الشهادة السودانية بولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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