ضوابط رقابية جديدة للحد من تهريب الذهب

اضافت الشركة السودانية للموارد المعدنية اجراءاً جديداً يجود الإشراف والرقابة والإحاطة ويحد من محاولات تهريب الذهب السوداني.

وقال بيان صحفي ان الشركة السودانية للموارد المعدنية اطلقت مبادرة لأحكام وتجويد الاستمارات الخاصة بالذهب لتجويد عمليات الإشراف والرقابة والإحاطة والحد من تهريب الذهب المنتج

واشار البيان الى ان الشركة تلقت عرضا من شركة مطابع السودان للعملة يختص بالوثائق المؤمنة واختبرت نماذج للاستثمارات المصممة لتضمن التأمين الفني والإجرائي .

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واوضح وفق ( سونا) بان الشركة قد اطمأنت خلال التدقيق والمراجعة التي تمت على نماذج الاستمارة المقدمة من مطابع العملة وتحقيق الهدف الحقيقي من تطبيق الاستمارة الجديدة

واشار الى ان مديري الادارات رفعوا توصيات محددة تتعلق بضرورة إضافة ختم مؤمن في الاستمارة عند الدخول والخروج من مصفاة الذهب ومربع الامتياز واعتماد قوالب جديدة والعمل على وزن أي سبيكة على حدى وإضافة بيانات المتعهد الذي يعمل على ترحيل الذهب وعمل رمز (كوود) لكل ولاية وبيانات اسم مالك الذهب وقال ان الاجتماع قرر تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي رفعت حول الاستمارة التي اطلق عليها اسم (استمارة ترحيل و تداول) الذهب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)