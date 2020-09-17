السماح بعودة نشاط صالات المناسبات و الحدائق و المعارض

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السماح بعودة النشاط بالنسبة للصالات والمتنزهات والحدائق العامة والمعارض والأندية، و زيادة فترة السماح حتي العاشرة ليلا مع الإلتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا .
وشددت اللجنة وفق ( سونا) علي الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المحدد، وإعتبار من يتجاوز التوجيهات الصادرة مخالفا للقانون وسيعرض نفسه للمساءلة والعقاب ووجه القرار جميع الجهات ذات الصلة بإجراء ما يلزم لتطبيق البروتوكول الصحي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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