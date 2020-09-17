لجنة الطوارئ الصحية تقرر عودة النشاط الرياضي بدون (جمهور )

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، السماح بعودة النشاط الرياضي بدون جمهور بالنسبة للمناشط الرياضية المختلفة،شرط تطبيق البروتكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار الوباء. وامنت اللجنة وفق ( سونا ) على الالتزام بتطبيق البروتكول الصحي المحدد وان كل من يتجاوز ذلك يعتبر مخالفاً للقانون ويعرض نفسه للمسائلة القانونية ودعت اللجنة جميع الجهات ذات الصلة إجراء مايلزم لتطبيق البروتكول الصحي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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