صندوق قطر للتنمية يدعم مشاريع للطوارئ الصحية بالسودان

يوقع صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة الاتحادية و الهلال الأحمر القطري الخميس بمبنى الامدادات الطبية بالخرطوم وبحضور وزير الصحة الاتحادي و سفير دولة قطر بالخرطوم اتفاقيات تهدفوفق ( سونا ) لتقوية نظام التأهب للطوارئ الصحية وتعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ في السودان وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة وتستهدف الاتفاقيات عدة مشاريع في ولايات النيل الأبيض وسنار وكسلا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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