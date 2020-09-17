الإمارات تَنَشَّى ( 10) محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية فى شمال كردفان

وقعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم نيابة عن الهلال الأحمر الإماراتي عقدا مع احدى الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء( 10) محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية شمال كردفان
وتغطي هذه المحطات وفق ( سونا) كل من أم اندرابة شرق ، جنوب شرق رهيد النوبة شرق المعسكر، أم صنقور، شمال حلة الشيخ، وادي بجوج، غرب حلة فريحة، الحجاب الشرقية،الحجاب الجنوبية العوامرة، وادي السدر جنوب وام لوالي
وبحسب بيان صحفي صادر من سفارة الامارات فقد تم خلال الثلاثة شهور الماضية تسليم محطات مياه فى ولايات الخرطوم والولاية الشمالية ونهر النيل وولاية الجزيرة و النيل الأبيض واشار البيان الى وجود عدد من المحطات جاري العمل فيها بمناطق مختلفة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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