الإمارات تَنَشَّى ( 10) محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية فى شمال كردفان

وقعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم ‏نيابة عن الهلال الأحمر الإماراتي عقدا مع احدى الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء( 10) محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية شمال كردفان

وتغطي هذه المحطات وفق ( سونا) كل من أم اندرابة شرق ، جنوب شرق رهيد النوبة شرق المعسكر، ‏أم صنقور، ‏شمال حلة الشيخ، ‏وادي بجوج، ‏غرب حلة فريحة، ‏الحجاب الشرقية،‏الحجاب الجنوبية العوامرة، ‏وادي السدر جنوب وام لوالي

‏وبحسب بيان صحفي صادر من سفارة الامارات فقد تم خلال الثلاثة شهور الماضية تسليم محطات مياه فى ولايات الخرطوم و‏الولاية الشمالية ونهر النيل وولاية الجزيرة و ‏النيل الأبيض ‏واشار البيان الى وجود عدد من المحطات جاري العمل فيها بمناطق مختلفة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)