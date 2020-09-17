شاهد بالفيديو.. موقف مُحرج لوزيرة المالية السودانية أثناء مؤتمر صحفي

دخلت وزيرة المالية المكلفة دكتورة «هبة محمد علي» في موقف محرج على الهواء أثناء مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء وفق صحيفة السوداني

وذلك بعد أن افلتت كلمة من ذاكرتها، ظلت لبرهة من الزمن في حالة «تعتعة» محاولة أن تتذكرها، خلال حديثها عن إلتزام وزارتها بـ «الوجبة المدرسية»، الوعد الذي قطعه وزير المالية السابق في أول عهده.

وحول الموقف إلى مرح زميلها الذي يجلس بجانبها على المنصة قائلاً : «الظاهر ما اتعشيتي» لتضج القاعة بالضحك.

Advertisements

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)