أميركا تصنع نموذجا أوليا من “المقاتلة الغامضة”

أنهت القوات الجوية الأميركية في السر تجهيز نموذج أولي لمقاتلتها من الجيل المقبل (السادس)، التي توصف بـ”الغامضة”، حسب ما كشف موقع “ديفينس نيوز”.

وقال المسؤول في القوات الجوية الأميركية، ويل روبر، في مقابلة حصرية “لقد قمنا بالفعل بتصميم وبناء وتقديم نموذج أولي لمقاتلتنا من الجيل التالي.. نحن على استعداد للذهاب أبعد من ذلك”.

وذكر “ديفينس نيوز” أن كل التفاصيل حول المقاتلة ستظل “غامضة” وذلك بسبب التصنيف السري لبرنامج “الجيل القادم من الهيمنة الجوية”.

وسيشمل هذا البرنامج مختلف أنظمة الحرب الجوية من مقاتلات وطائرات بدون طيار ومنصات شبكية في الفضاء والإنترنت.

وامتنع روبر عن التعليق بشأن عدد نماذج الطائرات التي تم تصنيعها، كما لم يكشف متى وأين حدثت الرحلة الأولى. ورفض الكشف عن أي جانب من جوانب تصميم الطائرة وتقنياتها.

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وتابع “الأهم في كل هذا هو أن القوات الجوية أثبتت أنها تستطيع استخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والمتطورة في تصميم نسخة افتراضية من مقاتلتها المقبلة، ثم الانتقال إلى البناء والتحليق”.

يشار إلى أنه على مدار الخمسين عاما الماضية،وفق سكاي نيوز تضاءلت القاعدة الصناعية الأميركية من 10 شركات مصنعة قادرة على بناء مقاتلة متقدمة إلى ثلاث شركات دفاعية فقط (لوكهيد مارتن وبوينغ ونورثروب غرومان).

ويمتد الوقت الذي تستغرقه القوات الجوية للانتقال من عملية بحث وتصميم مقاتلة جديدة إلى “الإنتاج الكامل” من بضع سنوات إلى عدة عقود.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا المقاتلة إف 35، وهي الأولى من مقاتلات الجيل الخامس، والتي تعد الأكثر تطورا في العالم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)