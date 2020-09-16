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الأربعاء 16 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
إطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على الترتيبات الجارية للإحتفال بالتوقيع النهائي لإتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية والذي أوضح في تصريح صحفي أنه سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة من شقيقه رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت تتعلق بدعوته لحضور التوقيع النهائي لإتفاق السلام بجوبا في الثالث من أكتوبر المقبل.
وأشار قلواك إلى أن وفد مقدمة من الجبهة الثورية سيصل غدا للخرطوم حاملاََ رسالة السلام للشعب السوداني الذى صبر لأكثر من عام على عملية التفاوض بجوبا، موضحا أن لجنة الوساطة ستوجه الدعوة لرؤساء وحكومات منظمة الإيقاد وأصدقاء السودان لحضور الإحتفال التاريخي.
وأعرب قلواك عن مواساة حكومة وشعب دولة جنوب السودان للمتضررين من السيول والفيضانات التي إجتاحت أجزاء واسعة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البرهان يتسلم دعوة لحضور الإحتفال بالتوقيع النهائي للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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