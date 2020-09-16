عاجل.. البرهان يتسلم دعوة لحضور الإحتفال بالتوقيع النهائي للسلام

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على الترتيبات الجارية للإحتفال بالتوقيع النهائي لإتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية.



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية والذي أوضح في تصريح صحفي أنه سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة من شقيقه رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت تتعلق بدعوته لحضور التوقيع النهائي لإتفاق السلام بجوبا في الثالث من أكتوبر المقبل.

Advertisements

وأشار قلواك إلى أن وفد مقدمة من الجبهة الثورية سيصل غدا للخرطوم حاملاََ رسالة السلام للشعب السوداني الذى صبر لأكثر من عام على عملية التفاوض بجوبا، موضحا أن لجنة الوساطة ستوجه الدعوة لرؤساء وحكومات منظمة الإيقاد وأصدقاء السودان لحضور الإحتفال التاريخي.

وأعرب قلواك عن مواساة حكومة وشعب دولة جنوب السودان للمتضررين من السيول والفيضانات التي إجتاحت أجزاء واسعة من البلاد.