عاجل.. محلل سياسي يكشف تفاصيل ضبط متفجرات فى السودان

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الأربعاء 16 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال الكاتب جمال عنقرة، المحلل السياسي، إن هناك خطورة بأن تكون هناك متفجرات بتلك الكمية والحجم التي أعلنت عنها الحكومة السودانية اليوم، لافتاً إلى أن بعدها التجاري أكبر من بعدها التخريبي.
وأضاف الكاتب جمال عنقرة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك كميات من تلك المتفجرات التي تخرج للتعدين، موضحاً أنها مسألة خطيرة، وأنه عمل خطير تخريبي سواء داخل السودان أو خارجها.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن السودان ينتج كميات كبيرة جدا من الذهب، ويستخدم لها هذه التفجيرات، ولكن يتم تهريبه، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد جهة معينة أن تكون المسئولة عن تلك المتفجرات.
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