برنامج حافل فى إنتظار وفد( الثورية)بالخرطوم و الولايات

يصل وفد الجبهة الثورية الموقع على اتفاق السلام للخرطوم الخميس وقال رئيس اللجنة الإعلامية لوفد المقدمة ابراهيم موسى زريبة وفق(سونا) ان الوفد سيلتقي مجلسي السيادة والوزراء ويعقد مؤتمر صحفي و يزور ولايات السودان المختلفة لشرح الاتفاق للشعب السوداني و لأهل المصلحة في الولايات. واكد رئيس زريبة أن الوفد يضم 36 عضوا و رؤساء اللجان مع تمثيل مقدر للمرأة في العضوية وفي رئاسة اللجان والتى تتكون من اللجنة الإعلامية ولجنة التعبئة السياسية والاتصال بلجان المقاومة واللجنة الإدارية و اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الاتصال والتنسيق مع الحكومات و اللجنة الدبلوماسية والاتصال الخارجي و لجنة النازحين واللاجئين و أسر الشهداء والجرحى وضحايا الفيضانات و لجنة المرأة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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