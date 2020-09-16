“حميدتي” وتوت يُناقشان ترتيبات الاحتفال بالتوقيع النهائي للسلام

التقى رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمكتبه الاربعاء رئيس الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك.

وقال رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك، إنهم ناقشوا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الترتيبات الجارية في تشكيل اللجان وتوجيه الدعوات لأصدقاء السودان للمشاركة في احتفال التوقيع النهائي واشار إلى تمسك الوساطة بإعلان جوبا فيما يلي التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو للوصول إلى مشتركات للعودة إلى طاولة التفاوض،

وامتدح قلواك، جهود “حميدتي” في تحقيق السلام للشعب السوداني عبر جولات بين الخرطوم وجوبا ولقاءاته بقادة الحركات المسلحة و الحوار المستمر معهم و الذي أفضى إلى التوقيع بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة الثورية، ووصف توت دقلو برجل السلام .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)