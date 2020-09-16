إسحاق أحمد فضل الله يكتب: دون كلمة إضافية..

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النقاط العشر التالية..هي محضر الاجتماع السري جداً..( سري إلى درجة كشف مخطط الاغتيال ) الذي يكتب على مذكرة مسطرة بقلم أحمر..

المحضر يقول..

خلايا الاغتيالات.. الحركة الشعبية..جناح الحلو.. وبعض العناصر من أفريقيا الوسطى.. لا بد لها من ترتيب من جديد .. لاغتيال شخصية عسكرية مهمة..

(٢)..

مخابرات دولة جارة ترتب لخلايا شبه إسلامية.. لتنفيذ ضربات إرهابية.. بالتعاون مع طالب طب من ذات الدولة..

(٣)..

بعض الناشطات من الحزب الشيوعي.. يرتبن لمؤتمرات حقوق المرأة..

(٤)..

اتصالات مع عبدالواحد نور والشيوعي تخرج بالآتي

إنه..

(ا).. شخصية مزاجية

(ب) متكبر

(ج) غير ملتزم..

وموافقة مبدئية من نور للحزب الشيوعي.. بتوقيع مذكرة تفاهم..

(٥)..

الاتصالات يقودها صالح محمود عثمان.. عضو اللجنة المركزية ومهندس زواج عبدالواحد نور من إيمان أبوالقاسم .. وزفة العروس إلى إريتريا..

(٦) ..

سوزان.. مختلسة أموال الثورة.. تتواجد في السودان.. وتوزع ميزانيات لبعض المنظمات.. وسخط من الحزب الشيوعي حول ذلك

(٧)..

الحزب الشيوعي يتلقى دعماً سخياً.. من الحزب الشيوعي جنوب أفريقيا ( الحزب الحاكم..)

(٨) .

في زيارته لأديس أبابا.. الخطيب يلقى مدير المخابرات الإثيوبية.. ويتم إبعاد صديق يوسف.. من اجتماع عالي السرية

(٩)..

الحزب الشيوعي يوجه بمحاسبة بعض منسوبيه للإخفاق في تعاملهم في أحداث (بري) .. التي كان مخططاً لها أن تكون..( بداية اغتيال بعض عناصر المظاهرة من الإسلاميين..) وإحراج قيادات من الشرطة والأمن..

ولإيقاف مثل هذه المظاهرات

(١٠)..

ومحيي الدين مسؤول الحماية يتحمل المسؤولية..

(١١)..

مخابرات الدولة الجارة.. توجه كل طاقاتها الآن لضرب جهاز المخابرات السوداني بأي طريقة.. وتضع الخطط لذلك..

( وتستأجر بعض البيوت)

(١٢).

السفير البريطاني.. يلتقي الحزب الشيوعي.. ويقترح تكوين حلف يساري عريض.. يضم إليه الشفيع خضر ( وإبعاد الخطيب ).. لأن الحلفاء ( الإمارات والسعودية) لا يدعمون الاشتراكية..

.. محضر الاجتماع المكتوب بالحبر الأحمر.. لا يحتمل أي تعليق..

.. وهو يكفي تماماً.. بتفسير أحداث السودان..

ما يجري.. وما سوف يجري..

وكان هناك حديث جانبي ما إذا كان

المحلي يدخل عطبرة….

صحيفة الانتباهة