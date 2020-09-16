ساتي: السودان مازال يواجه مشكلة التحويلات بسبب قائمة الإرهاب

أكد سفير السودان لدى واشنطن نور الدين ساتي، أن السودان مازال يواجه مشكلة التحويلات المالية بسبب العقوبات الأمريكية ووجود البلاد في قائمة الإرهاب، وكشف عن مساعٍ مع السلطات الأمريكية لتحويل مساهمات السودانيين للمتضررين من السيول والفيضانات.

وقال ساتي في حوار مفتوح نظمه المنبر الثقافي للسودانيين بجنوب كاليفورنيا وفق صحيفة (الصيحة)، إن قضية التحويلات المالية مشكلة كبيرة جداً حتى بالنسبة لنا في السفارة، وأعلن عن تحركات للإجتماع بالخارجية الأمريكية والجهات المسؤولة للحصول على استثناء لتحويل المُساهمات لقضية السيول والفيضان، وأضاف “نحن شغالين في هذا القضية”.

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وفي سياق آخر، أوضح ساتي أن السفارة تعمل على عدد من الملفات بجانب ملف الإرهاب أهمها قضة الديون، وقال “لحسن الحظ هنالك تفهم لوضع السودان حالياً خاصة بعد تأثيرات جائحة كورونا على البلاد بجانب تداعيات مؤتمر برلين”، وأضاف “المجتمع الدولي بقيادة أمريكا والدول الأوربية خاصة ألمانيا وفرنسا بدأوا يشعرون أن السودان في مأزق كبير وليس من المصلحة الضغط عليه”، وأشار إلى المُداخلات الإيجابية في مؤتمر الشركاء ببرلين ومساهمة أمريكا.

وكشف ساتي أن آخر معلومات وردت إليهم أكدت أن البرامج مع صندوق النقد والبنك الدوليين تمضي بصورة جيدة بشأن تقديم مساعدات للسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)