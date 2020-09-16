رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية ورئيس مؤسسة البترول من منصبيهما

ذكر التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، الأربعاء، أن الرئيس سلفا كير أقال وزير المالية سلفاتوري قرنق، وعيّن مكانه أثيان دينق أثيان.



وقال التلفزيون إنه تقرر أيضا تعيين بول رينج مورويل رئيسا لمؤسسة النيل للبترول المملوكة للدولة، محل شول دينق أبيل. ولم يورد الرئيس سببا للتعديلات.

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