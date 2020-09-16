سهير عبدالرحيم تكتب: سقطوا في إمتحان الشهادة

السيد مدير الإدارة العامة للمرور يوم أمس كان يوماً حزيناً بالنسبة لنا في مبادرة (وصلني ) ، وشعرت أن هنالك الكثير من النفوس الخربة تحتاج إلى إعادة ترميم .

يوم أمس وبينما كان الزميل الصحفي محمد أحمد يمر بالقرب من محطة سراج وجد الطالب محمد عوض من مدرسة وادي سيدنا يسكن بمنطقة البنك العقاري الفتيحاب يقف في الشارع العام قرب محطة سراج وهو يبحث عن وسيلة تقله للإمتحان .

علماً بأن نفس هذا الخط تعمل به بصات من شركة مواصلات ولاية الخرطوم بالتعاون مع مبادرتنا ولكنها تمشط الشارع منذ السادسة صباحاً في رحلتين ، وعلى مايبدو أن التلميذ خرج متأخراً من منزله ، وهو ما ظللنا ننوه له كثيراً ، بضرورة الخروج مبكراً.

على كل..الصحفي محمد وجد التلميذ و قد تبقى لزمن الإمتحان عشرة دقائق و كان محمد يقود دراجة بخارية ، وجد التلميذ يرتجف من الخوف وهو يخشى أن يفوته الإمتحان ودقات قلبه تزيد و صدره يعلو ويهبط .

قام محمد بالإسراع به نحو دورية المرور في صينية المهندسين أملاً منه في أنها ستسرع به للإمتحان وذلك حسب توصيتكم و توصية السيد مدير عام قوات الشرطة بتقديم كل عون للطلاب الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية .

ولكن ومع الأسف وبكل صلف وإزدراء رفض العسكريان الموجودان في الدورية نقل التلميذ ليلحق بالإمتحان ..!!

وأجابا بأنهما غير معنيان به ، ورفعا زجاج السيارة لينعما بالتكييف ، وسط دهشة و حيرة الطالب و الصحفي .

الحادثة تمت في حوالي الساعه ٨ إلا عشر دقائق رقم الدورية صالون مرور 32622..!!

أضطر محمد بعدها إلى وضع التلميذ خلفه في الموتر والإسراع به إلى الإمتحان ، وهنالك وجد رجل شرطة بمركز الإمتحان تفهم تأخر التلميذ بعد أن شرحوا له القصة وسمح له بالدخول في أريحية و إهتمام .

السيد مدير المرور نعلم أن هنالك الكثير من النماذج المشرفة لرجال المرور في كثير من التقاطعات ترفع لهم القبعات يسهلون حركة المواطنين دون أن يغمض لهم جفن ، ولكن مثل هؤلاء العسكريان وماقاما به يوم أمس هو خصماً علينا و على مبادرتنا وصلني قبل أن يكون خصماً على الشرطة السودانية..

لقد سقطوا حقاً في إمتحان المروءة والإنسانية قبل أن يكونوا قد سقطوا في تنفيذ تعليمات قائد الشرطة .

خارج السور:

عزيزي سائق العربة وأنت في سكتك ماشي.. يا ريت توصِّل طالب معاك المدرسة.. الإمتحان يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً.. يعني يا ريت توصل لينا الطالب الساعة السابعة والنصف يكون في المركز.

للمزيد من الاستفسار: 0912344267

رقم الحساب ببنك الخرطوم 1198132

وصِّلني عشان ألحق الامتحان.

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صحيفة الانتباهة