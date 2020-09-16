اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته (كورونا)

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الأربعاء، رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة “كوفيد – 19” مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.
وأشارت اللجنة في بيان مُهر بتوقيع الرئيس المناوب، بروفيسور صديق تاور إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين،
ولفتت اللجنة، وفق صحيفة السوداني المواطنين الى أن خطر الجائحة لم ينقشع بعد، لذلك يتوجّب الحرص على اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الإصابة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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