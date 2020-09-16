(323) مليون حجم إنفاق الزكاة على المتضررين من السيول والفيضان

أكد الخير يوسف نورالدين مدير الإدارة العامة للمصارف بالأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي أن الزكاة من أول المرافق الحكومية إسهاما في إعانة متضرري السيول والأمطار بالغذاء والإيواء في الولايات التي تعرضت للسيول والفيضان بالبلاد وقال وفق (سونا) إن الأمانة العامة لديوان الزكاة صرفت على المتضررين من الأمطار والفيضان 323 مليون جنيه، كما تدخلت في معالجة آثار الصراع بمدينة كسلا .

وأوضح أن الزكاة لها أكثر من 150.000 متطوع يعملون في 22.000 لجنة زكاة خدمة للفقراء والمساكين بكافة ولايات البلاد.وكشف الخير عن إنشاء قاعدة بيانات في كل ولاية لمد الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية بإحصاءات الفقراء والمساكين وأبان مدير المصارف أن الديوان قد أعد لائحة جديدة لتنظيم عمل لجان الزكاة القاعدية من أجل الترتيب والتطوير وإجراء المسح لتحديد المستهدفين الحقيقيين بالزكاة .

وأضاف أن لجان الزكاة القاعدية لها دور مهم في مسيرة الديوان وتعتبر المصدر الحقيقي لتوزيع الدعم الاجتماعي من المالية الاتحادية وقال إن الديوان سيعمل على تدريب لجان الزكاة القاعدية وتمليكها اللوائح الجديدة من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)