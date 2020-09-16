محرقة نفايات طبية بريطانية متطورة لولاية الخرطوم

تسلم المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم محرقة نفيات طبية متطور تعتبر الاحدث في السودان تم استيرادها من المملكة المتحدة و تعمل بطاقة مقدارها ١٤ طنا في اليوم
وقال رئيس المجلس د. بشرى حامد وفق ( سونا ) إن المحرقة ستحدث نقلة نوعية في معالجة النفايات ومكافحة التلوث بولاية الخرطوم لما تتميز به من مواصفات عالية معمول بها في الدول المتقدمة ويجري تركيبها حاليا تحت إشراف خبراء للبيئة ومختصين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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