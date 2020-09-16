إنشاء بورصة لاسواق المحاصيل بمنطقة ابوسعد

اتفقت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ومحلية امدرمان علي انشاء بورصة لاسواق المحاصيل والحبوب الزيتية بمنطقة ابي سعد بام درمان واوضح الدكتور ابوبكر محمد نور محجوب مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بالولاية ان الهدف من انشاء البورصة يأتي في اطار تطوير القطاع الصناعي وتنظيم الاسواق التي تسهم في النهوض بالاقتصاد بالبلاد

داعيا الي إحكام التنسيق وتكوين مجلس استشاري يضم عددا من الافراد الممثلين للوزارة والمحلية والغرف التجارية والجهات ذات الصلة مشيرا بانه من المتوقع ان تكون ضربة البداية خلال شهر نوفمبر القادم بعد المصادقة علي البورصة من والي ولاية الخرطوم .

واكد احمد السمانى المدير التنفيذي لمحلية ام درمانوفق( سونا) بان المحلية ماضية في الاهتمام بتحسين الاسواق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في الاهتمام بالتقنيات الصناعية بجانب تنظيم الاسواق والحد من التهريب وفوضي الاسواق والعمل بالنهوض بالخدمات مضيفا بان بورصة اسواق المحاصيل والحبوب التي سوف يتم انشاءها في منطقة ابوسعد التي خصصتها المحلية للبورصة في مساحة تقدر ب30 الف متر مربع سوف تكون إضافة حقيقية لأسواق المحاصيل والحبوب الزيتية في احداث الطفرة المنشودة فضلا عن توحيد نافذة الرسوم والضرائب .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)