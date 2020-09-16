مناسيب النيل توالي الانخفاض بمعظم الأحباس

واصلت مناسيب النيل إنخفاضها في معظم الأحباس بينما ظل منسوب محطة شندي في أعلى مستوياته، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها الاربعاء إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الخميس)، سيكون في حدود 595 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 125مليون متر مكعب وتوقعت اللجنة وفق ( سونا) أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي:

• قطاع: الدمازين–سنار سيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم).

• قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إستقراراً.

• قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إستقراراً.

• قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إستقراراً.

• قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).

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• قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إنخفاضاً (في حدود 8 سم).

• قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).

• قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إستقراراً.

وسجلت محطة مدني اليوم 19.68 متراً ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.54 متراً، ويتوقع أن تستقر في ذات المنسوب اليومين القادمين، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.36 متراً وتستقر غداً الخميس وبعد غد الجمعة في منسوب 17.35 متراً، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.33 متراً ويتوقع أن تستقر غداً الخميس وبعد غد الجمعة في منسوب 18.34 متراً، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.50 متراً، وتستقر غداً في ذات المنسوب، وتوالي الإرتفاع يوم الجمعة الى 15.55 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.10 متراً وتنخفض غدا الى 15.08 متراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)