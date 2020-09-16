اتجهت الكثير من المطاعم الشعبية في السودان عقب ارتفاع تكلفة طلب «الفول» إلى «200» جنيه في معظم المطاعم، إلى تسويق وجبة أقل تكلفة أطلق عليها «زمني الصعب».
ومكوناتها وفق صحيفة السوداني عبارة عن بليلة عدسية، تقطع عليها شرائح البصل، ويضاف لها الزيت والشمار، بجانب الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز، يباع الطلب بنحو 60 جنيهاً، تعويضا عن وجبة الفول السائدة بالسودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عقب ارتفاع تكلفة «طلب الفول» المطاعم السودانية تتجه إلى وجبة «زمني الصعب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.