عقب ارتفاع تكلفة «طلب الفول» المطاعم السودانية تتجه إلى وجبة «زمني الصعب»

اتجهت الكثير من المطاعم الشعبية في السودان عقب ارتفاع تكلفة طلب «الفول» إلى «200» جنيه في معظم المطاعم، إلى تسويق وجبة أقل تكلفة أطلق عليها «زمني الصعب».

ومكوناتها وفق صحيفة السوداني عبارة عن بليلة عدسية، تقطع عليها شرائح البصل، ويضاف لها الزيت والشمار، بجانب الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز، يباع الطلب بنحو 60 جنيهاً، تعويضا عن وجبة الفول السائدة بالسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)