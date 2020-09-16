ضبطت شُعبة مباحث قسم الخرطوم شمال، (80) غطاء منهول مخبأة في أطراف غابة السنط بالخرطوم، وألقت القبض على (3) متهمين ضمن شبكة تنشط في سرقة أغطية المنهولات.
وقال وفق صحيفة (السوداني)، إن المباحث رصدت معلومات تشير إلى وجود أغطية منهولات بالقرب من الأشجار الطرفية لغاية السنط، موضحاً أن قوة داهمت المكان وقبضت على (3) متهمين يشرفون على حراسة (80) غطاءً تبيّن أنها مسروقة.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين واجهوا بلاغات جنائية ووضعت الأغطية معروضات.يذكر أن هناك ظاهرة لسرقة المنهولات من خارج المنازل والطرقات العامة في الفترة الماضية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شبكة تعمل في سرقة أغطية المنهولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.