عاجل.. اللجنة العليا للطوارئ ترفع الحظر الذي فرضته ظروف كورونا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم في بيان صادر عنها تلقت سونا نسخة منه عقب إجتماعها رقم (80) رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد – 19 مع الابقاء على حالة الطوارئ الصحية والتنبيه على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من إنتقال الوباء وإنتشاره بين المواطنين خاصة مع تزايد إحتمالات إنشار المزيد من الاوبئة.



وأشار بيان اللجنة إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الاضرار على المواطنين منبهة المواطنين بأن خطر الجائحة لم ينقشع بعد لذلك ترجو اللجنة منهم الحرص على إتباع الارشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الاصابة.

جدير بالذكر ان اللجنة إستعرضت في إجتماعها اليوم الوضع العام في البلاد على خلفية السيول والفيضانات وما أدت إليه من كوارث وخسائر على مختلف الاصعدة وماهو متوقع من تبعات جراء ذلك.